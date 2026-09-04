Операторы ЦОДов предложили делить дата-центры между регионами

Создание таких кластеров уже прорабатывается на уровне ряда федеральных округов, среди которых Урал, Поволжье и Ленинградская область, подтвердил «Ведомостям» президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Речь может идти о создании 30–40 межрегиональных хабов, уточнил «Ведомостям» Максименков. Создание подобной инфраструктуры позволит повысить доступность вычислительных мощностей по всей стране и обеспечить равномерное распределение нагрузки на IT-системы, говорит эксперт. По словам Максименкова, «Атомдата-центр» уже готов включиться в эту работу наряду с другими участниками рынка. Но для реализации этого направления потребуется синхронизация интересов потребителей и заказчиков, а также органов исполнительной власти, добавил он.