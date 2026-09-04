Операторы ЦОДов предложили делить дата-центры между регионами

Операторы ЦОДов предложили делить дата-центры между регионамиДорогостоящий вычислительный кластер сможет обслуживать сразу несколько субъектов
В России обсуждают создание межрегиональных хабов центров обработки данных (ЦОД). Под таким хабом подразумевается строительство одного из дата-центров для нескольких регионов, что оптимизирует использование вычислительных мощностей и упростит доступ к электроэнергии. Об этом заявил генеральный директор «Атомдата-центра» (в составе группы «Атомдата» находится под управлением АО «Росатом критические информационные технологии») Олег Максименков на пленарной сессии форума ЦОДов аналитического агентства iKS-Consulting.
Создание таких кластеров уже прорабатывается на уровне ряда федеральных округов, среди которых Урал, Поволжье и Ленинградская область, подтвердил «Ведомостям» президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Речь может идти о создании 30–40 межрегиональных хабов, уточнил «Ведомостям» Максименков. Создание подобной инфраструктуры позволит повысить доступность вычислительных мощностей по всей стране и обеспечить равномерное распределение нагрузки на IT-системы, говорит эксперт. По словам Максименкова, «Атомдата-центр» уже готов включиться в эту работу наряду с другими участниками рынка. Но для реализации этого направления потребуется синхронизация интересов потребителей и заказчиков, а также органов исполнительной власти, добавил он.