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Президент РАН предложил присвоить звание трудовой доблести 12 городам

Сергей Пахомов
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Звание трудовой доблести нужно присвоить еще 12 городам. С таким предложением выступил президент РАН Геннадий Красников на заседании оргкомитета «Победа».

В числе предложенных городов оказались Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта, Бийск.

«В годы Великой отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами государственного комитета обороны», – отметил глава РАН. Он также подчеркнул, что, учитывая вклад в победу этих населенных пунктов, стоит рассмотреть возможность присвоения им звания «Город трудовой доблести».

Звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 г., чтобы увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Звание присваивают городу, жители которого внесли значительный вклад в победу.

В 2025 г. президент России Владимир Путин удостоил звания города трудовой доблести семь населенных пунктов. В их числе – Верхняя Пышма в Свердловской области, Зеленодольск в Татарстане, Ишимбай в Башкортостане, столица Курганской области Курган, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, Миасс в Челябинской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.

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