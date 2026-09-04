Президент РАН предложил присвоить звание трудовой доблести 12 городам
Звание трудовой доблести нужно присвоить еще 12 городам. С таким предложением выступил президент РАН Геннадий Красников на заседании оргкомитета «Победа».
В числе предложенных городов оказались Первоуральск, Королев, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта, Бийск.
«В годы Великой отечественной войны предприятия этих городов награждались орденами и красными знаменами государственного комитета обороны», – отметил глава РАН. Он также подчеркнул, что, учитывая вклад в победу этих населенных пунктов, стоит рассмотреть возможность присвоения им звания «Город трудовой доблести».
Звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 г., чтобы увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Звание присваивают городу, жители которого внесли значительный вклад в победу.
В 2025 г. президент России Владимир Путин удостоил звания города трудовой доблести семь населенных пунктов. В их числе – Верхняя Пышма в Свердловской области, Зеленодольск в Татарстане, Ишимбай в Башкортостане, столица Курганской области Курган, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, Миасс в Челябинской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.