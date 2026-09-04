Президент РАН предложил присвоить звание трудовой доблести 12 городам

В 2025 г. президент России Владимир Путин удостоил звания города трудовой доблести семь населенных пунктов. В их числе – Верхняя Пышма в Свердловской области, Зеленодольск в Татарстане, Ишимбай в Башкортостане, столица Курганской области Курган, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, Миасс в Челябинской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.