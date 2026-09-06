«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона над Москвой
«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона над Москвой, из-за которого в ближайшие дни столицу ожидают сильные осадки.
Циклон пришел в Москву 5 сентября.
31 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сентябрь в Москве и других регионах Центральной России будет относительно теплым, но дождливым.
Температура ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы, а осадков выпадет на 30–40% больше обычного.