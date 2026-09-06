Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,783-0,96%YAKG33,25-1,19%OKEY50,3+0,58%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,98+0,16%RGBITR775,42+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона над Москвой

Татьяна Мозолевская
«Роскосмос»
«Роскосмос»

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона над Москвой, из-за которого в ближайшие дни столицу ожидают сильные осадки.

Циклон пришел в Москву 5 сентября.

31 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сентябрь в Москве и других регионах Центральной России будет относительно теплым, но дождливым.

Температура ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы, а осадков выпадет на 30–40% больше обычного.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь