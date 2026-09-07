Умерла актриса из «Интернов» Альбина Евтушевская
Актриса, известная по сериалам «Интерны» и «Глухарь», умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщила дочь артистки Елена Евтушевская на своей странице в соцсести «ВКонтакте».
«Сегодня 6 сентября ушла из жизни моя мама Альбина Станиславовна Евтушевская (в крещении Алла). Просим ваших молитв», – написала она. Причины смерти не раскрываются.
Профессиональную карьеру Евтушевская начала в возрасте 64 лет после того, как ее в метро заметил ассистент по актерам. До карьеры в кино работала прядильщицей, инженером и заведующей лабораторией на текстильной фабрике. Артистка дебютировала в роли бабушки главной героини в фильме «Русалка». Сыграла в десятках фильмов и сериалов, включая «Интерны», «Палата № 6», «Жили-были» и «Ангелы района».