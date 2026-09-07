Умерла актриса из «Интернов» Альбина Евтушевская

Профессиональную карьеру Евтушевская начала в возрасте 64 лет после того, как ее в метро заметил ассистент по актерам. До карьеры в кино работала прядильщицей, инженером и заведующей лабораторией на текстильной фабрике. Артистка дебютировала в роли бабушки главной героини в фильме «Русалка». Сыграла в десятках фильмов и сериалов, включая «Интерны», «Палата № 6», «Жили-были» и «Ангелы района».