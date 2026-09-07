Штраф за срыв целевого договора для медиков вырос втрое

Целевые договоры между вузами, абитуриентами, медорганизациями и региональными минздравами заключаются давно, обратил внимание Домников. Такие документы подписываются еще при поступлении и обязывают выпускника отработать три года в конкретном лечебном учреждении. Этим механизмом пользуются многие абитуриенты, чтобы поступать в вузы по отдельному конкурсу.