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Главная / Общество /

Штраф за срыв целевого договора для медиков вырос втрое

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Штраф за нарушение условий целевого договора для медиков теперь втрое превышает затраты на их обучение. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Домников отметил, что закон ужесточил ответственность за нарушение целевого договора. По его словам, раньше обязательства сторон соблюдались не всегда, но нововведение закрепит выпускников на рабочем месте.‍

«Это очень большие, трудноподъемные деньги», – подчеркнул председатель Профсоюза.

Целевые договоры между вузами, абитуриентами, медорганизациями и региональными минздравами заключаются давно, обратил внимание Домников. Такие документы подписываются еще при поступлении и обязывают выпускника отработать три года в конкретном лечебном учреждении. Этим механизмом пользуются многие абитуриенты, чтобы поступать в вузы по отдельному конкурсу.

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