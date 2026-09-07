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Главная / Общество /

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке БПЛА

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, производственные процессы не были нарушены. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает «Татар-информ».

Власти уточнили, что в результате попадания обломков беспилотников зафиксированы незначительные повреждения на гражданском и промышленном объектах.

Утром мэр Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев написал об отражении массированной атаки БПЛА. Угроза беспилотной атаки действовала на территории района с раннего утра 7 сентября. 

Минувшей ночью системы ПВО уничтожили 306 украинских беспилотников над 18 российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.

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