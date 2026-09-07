В Москве простились с замглавы Союза журналистов Вишневецким
Церемония прощания с секретарем Союза журналистов России (СЖР), зампредседателя СЖР Алексеем Вишневецким завершилась в Москве. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
По данным агентства, прощание состоялось в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Проститься с Вишневецким пришли родные, друзья и коллеги. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
4 сентября председатель СЖР Владимир Соловьев сообщил о смерти Вишневецкого. Секретарь СЖР скончался на 61-м году жизни. По словам Соловьева, предварительной причиной смерти стал инфаркт.
Вишневецкий занимал должность заместителя председателя Союза журналистов России с 1 декабря 2017 г. В 2026 г. указом президента РФ ему было присвоено звание заслуженного журналиста России.