Суд арестовал бывшего замглавы подмосковного МВД по делу о хищении топлива
Мещанский суд Москвы арестовал экс-замглавы главного управления МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива. Об этом пишет «РИА Новости».
Его заключили под стражу сроком до 5 ноября.
То же решение суд вынес относительно бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) подмосковного МВД, полковника Алексея Суярова.
Проходящим по делу экс-начальнику отдела ЦХиСО ГУ Анне Левиной, председателю совета директоров «Евротранса» Игорю Мартышову меру пресечения еще не избрали. Ходатайства следствия будут рассмотрены в ближайшее время, сообщил агентству сотрудник суда.
Малькова задержали по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего МВД России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Мартышов может быть причастен к делу. Кроме него задержали троих топ-менеджеров «Евротранса», они уже заключены под стражу.