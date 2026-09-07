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Суд арестовал бывшего замглавы подмосковного МВД по делу о хищении топлива

Наталья Захарова
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Мещанский суд Москвы арестовал экс-замглавы главного управления МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова по делу о хищении топлива. Об этом пишет «РИА Новости».

Его заключили под стражу сроком до 5 ноября.

То же решение суд вынес относительно бывшего начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения главного управления (ЦХиСО ГУ) подмосковного МВД, полковника Алексея Суярова.

Проходящим по делу экс-начальнику отдела ЦХиСО ГУ Анне Левиной, председателю совета директоров «Евротранса» Игорю Мартышову меру пресечения еще не избрали. Ходатайства следствия будут рассмотрены в ближайшее время, сообщил агентству сотрудник суда.

Малькова задержали по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего МВД России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Мартышов может быть причастен к делу. Кроме него задержали троих топ-менеджеров «Евротранса», они уже заключены под стражу.

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