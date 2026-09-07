Суд арестовал бывшего замглавы подмосковного МВД по делу о хищении топлива

Малькова задержали по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего МВД России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел.