ТЦ «Галактика» в Мариуполе разрушен в результате украинского удара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов торговый центр «Галактика» в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР), сообщил ТАСС.
В результате ударов в здании произошел сильный пожар, оно полностью сгорело. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.
3 сентября три человека погибли в ДНР из-за атак со стороны украинской армии, сообщил глава региона Денис Пушилин. 14 человек получили ранения. Женщина погибла в Никитинском районе Горловки при атаке Украины на рейсовый автобус. В Волновахе погибла женщина в результате удара по коммунальному автотранспортному предприятию. Также погиб мужчина в Ясиноватском муниципальном округе в результате атаки на мусоровоз.