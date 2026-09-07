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Главная / Общество /

ТЦ «Галактика» в Мариуполе разрушен в результате украинского удара

Анна Суслова
Александр Гаюк / РИА Новости
Александр Гаюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов торговый центр «Галактика» в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР), сообщил ТАСС.

В результате ударов в здании произошел сильный пожар, оно полностью сгорело. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

3 сентября три человека погибли в ДНР из-за атак со стороны украинской армии, сообщил глава региона Денис Пушилин. 14 человек получили ранения. Женщина погибла в Никитинском районе Горловки при атаке Украины на рейсовый автобус. В Волновахе погибла женщина в результате удара по коммунальному автотранспортному предприятию. Также погиб мужчина в Ясиноватском муниципальном округе в результате атаки на мусоровоз.

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