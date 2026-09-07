ТЦ «Галактика» в Мариуполе разрушен в результате украинского удара

3 сентября три человека погибли в ДНР из-за атак со стороны украинской армии, сообщил глава региона Денис Пушилин. 14 человек получили ранения. Женщина погибла в Никитинском районе Горловки при атаке Украины на рейсовый автобус. В Волновахе погибла женщина в результате удара по коммунальному автотранспортному предприятию. Также погиб мужчина в Ясиноватском муниципальном округе в результате атаки на мусоровоз.