Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла в возрасте 81 года

Нина Попова – советскую и российскую актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР. Среди ее известных ролей на сцене – Зоя в спектакле «Метель», Нази в постановке «Дуэль», Ольга в «Обломове», Груня в «Разорванном рубле» и др. В кино актриса дебютировала в 1968 году с ролью Ирины в фильме «Нейтральные воды». Широкую известность ей принесла роль Жени Якушевой в первом советском телесериале «День за днем».