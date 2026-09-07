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Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла в возрасте 81 года

Сергей Пахомов
Театр имени Пушкина
Театр имени Пушкина

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра им. Пушкина в своем Telegram-канале.

«Для нас это огромная утрата. Мы выражаем соболезнования родным и близким Нины Георгиевны. Скорбим вместе с вами», – говорится в заявлении. Причина смерти не раскрывается.

О времени и месте прощания с актрисой учреждение сообщит позже. Отмечается, что Попова служила в театре Пушкина на протяжении 60 лет.

Нина Попова – советскую и российскую актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР. Среди ее известных ролей на сцене – Зоя в спектакле «Метель», Нази в постановке «Дуэль», Ольга в «Обломове», Груня в «Разорванном рубле» и др. В кино актриса дебютировала в 1968 году с ролью Ирины в фильме «Нейтральные воды». Широкую известность ей принесла роль Жени Якушевой в первом советском телесериале «День за днем».

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