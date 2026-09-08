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Главная / Общество /

Технолога МПК «Селятино» заочно арестовали по делу о поставках тушенки для МО

Инна Шульгина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Военный суд санкционировал заочный арест технолога мясокомбината «Селятино» Зинаиды Грищук по делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Грищук объявлена в международный розыск по статье УК РФ. Ее защита обжаловала постановление.

11 августа ТАСС писал, что задержанный в Белоруссии по делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны бизнесмен Дмитрий Мизгир был этапирован в Россию. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным «Известий», предприниматель около трех месяцев был в федеральном розыске в рамках масштабного расследования о поставках десятков тонн некачественной тушенки для Минобороны РФ.

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