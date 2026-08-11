Бизнесмена Мизгира этапировали из Белоруссии в Россию

Предприниматель около трех месяцев находился в федеральном розыске в рамках масштабного расследования о поставках десятков тонн некачественной тушенки для Минобороны РФ, писали «Известия». В августе правоохранители получили информацию, что он пытается выехать за рубеж через Белоруссию.