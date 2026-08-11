Бизнесмена Мизгира этапировали из Белоруссии в Россию
Задержанный в Белоруссии по делу о поставках некачественных консервов для нужд Минобороны бизнесмен Дмитрий Мизгир этапирован в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Мизгиру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
Предприниматель около трех месяцев находился в федеральном розыске в рамках масштабного расследования о поставках десятков тонн некачественной тушенки для Минобороны РФ, писали «Известия». В августе правоохранители получили информацию, что он пытается выехать за рубеж через Белоруссию.
СМИ утверждают, что следствие считает Мизгира ключевым звеном схемы поставок некачественных мясных консервов в боевые части, воющие на Украине.