При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области погиб человек

Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, с 31 августа по 6 сентября при атаках ВСУ пострадали 312 мирных жителей. Из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Еще 46 человек погибли, включая двух детей.