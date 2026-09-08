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Главная / Общество /

При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области погиб человек

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

При атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на автозаправочную станцию (АЗС) в Стародубе Брянской области погиб 39-летний мужчина, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. Еще трое жителей ранены.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Пострадавшим – скорейшего выздоровления», – написал он в Telegram-канале.

Также ударе ВСУ повреждения получили два административных здания и три автомобиля.

Всего за сутки над Брянской областью было сбит 81 украинский беспилотник, сообщил Ковальчук.

Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, с 31 августа по 6 сентября при атаках ВСУ пострадали 312 мирных жителей. Из них 266 человек были ранены, в том числе 13 детей. Еще 46 человек погибли, включая двух детей.

В ночь на 8 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 384 украинских беспилотника над 16 регионами России и акваторией Черного моря. 

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