В Подмосковье ожидаются первые заморозки

В ночь на 9 сентября столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до 0 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец.



В Москве ночью температура опустится до +3... +5 градусов, в области – до 0... +5 градусов. На почве местами будут первые заморозки.