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В Подмосковье ожидаются первые заморозки

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В ночь на 9 сентября столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до 0 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

В Москве ночью температура опустится до +3... +5 градусов, в области – до 0... +5 градусов. На почве местами будут первые заморозки.

Синоптик рассказал, что заморозки наблюдались уже на Русской равнение – в Тверской, Костромской, Ленинградской, Мурманской областях, а также в Республике Карелии. Ночью 8 сентября в Москве температура составила +6,1 градуса в Тушино и Бутово. Самая теплая погода наблюдалась в Балчугах – +8,4 градуса.

31 августа Тишковец сообщил, что сентябрь в Москве и других регионах Центральной России будет относительно теплым, но дождливым. Температура ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы, а осадков выпадет на 30–40% больше обычного.

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