Sky News: из-за технического сбоя в Британии отменили сотни рейсов
В Великобритании отменили сотни рейсов из-за масштабного технического сбоя в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Национальную службу воздушного движения (NATS).
По данным организации, проблема заключается в системе обработки полетов. Также пассажиров призвали проявить терпение, поскольку восстановление займет некоторое время. По данным телеканала, вследствие сбоя было отменено почти 300 рейсов.
«Рейсы все еще вылетают, воздушное пространство открыто, но восстановление займет некоторое время», – отметила служба.
Пилот одного из самолетов, который задержали из-за технических проблем, сообщил, что ситуация меняется каждые несколько минут, из-за чего сложно что-либо спланировать. По его словам, это «очень раздражает».
В 2025 г. в Лондоне произошла аналогичная ситуация. Тогда воздушное пространство над городом было закрыто из-за технических неисправностей, что привело к приостановке авиасообщения в регионе. Остановка была обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов.