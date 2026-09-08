Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MVID44,65-1,33%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,66-0,08%RGBITR773,62-0,04%
Главная / Общество /

Sky News: из-за технического сбоя в Британии отменили сотни рейсов

Сергей Пахомов
Paolo Sbalzer / Unsplash
Paolo Sbalzer / Unsplash

В Великобритании отменили сотни рейсов из-за масштабного технического сбоя в аэропортах. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Национальную службу воздушного движения (NATS).

По данным организации, проблема заключается в системе обработки полетов. Также пассажиров призвали проявить терпение, поскольку восстановление займет некоторое время. По данным телеканала, вследствие сбоя было отменено почти 300 рейсов.

«Рейсы все еще вылетают, воздушное пространство открыто, но восстановление займет некоторое время», – отметила служба.

Пилот одного из самолетов, который задержали из-за технических проблем, сообщил, что ситуация меняется каждые несколько минут, из-за чего сложно что-либо спланировать. По его словам, это «очень раздражает».

В 2025 г. в Лондоне произошла аналогичная ситуация. Тогда воздушное пространство над городом было закрыто из-за технических неисправностей, что привело к приостановке авиасообщения в регионе. Остановка была обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте