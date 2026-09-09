В регионах России нашли устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза

Исследование провела группа ирландских ученых из Дублина. Штамм микробактерий получил название EurA1.1. Эта ветвь возбудителя туберкулеза сильнее всего распространена в Белоруссии, но обнаружена и в других странах Европы. Были проанализированы геномы 1362 образцов. Из них 62 были получены в России.