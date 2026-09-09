В регионах России нашли устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза
Опасный возбудитель туберкулеза EurA1.1, устойчивый к антибиотикам, обнаружен в российских регионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на генетическое исследование европейских ученых.
Исследование провела группа ирландских ученых из Дублина. Штамм микробактерий получил название EurA1.1. Эта ветвь возбудителя туберкулеза сильнее всего распространена в Белоруссии, но обнаружена и в других странах Европы. Были проанализированы геномы 1362 образцов. Из них 62 были получены в России.
По данным издания, представители этой клады устойчивы к нескольким антибиотикам, используемым для лечения туберкулеза.
Штамм EurA1.1 впервые выявили в 2006 г. при изучении клинических изолятов из Белоруссии. По словам руководителя научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Анны Пановой, позже его нашли на северо-западе России – в Псковской, Новгородской областях и Карелии.
В июне Роспотребнадзор сообщал, что в 2025 г. в Россию были завезены примерно 40 видов опасных инфекций, включая малярию, оспу обезьян и лихорадку чикунгунья. В их числе также холера, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифилис, малярия, лихорадка денге, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп и ветряная оспа.