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Роспотребнадзор насчитал 40 завезенных в Россию инфекций за год

Ведомости

Около 40 видов опасных инфекций, включая малярию, оспу обезьян и лихорадку чикунгунья, были завезены в Россию в 2025 г. из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В перечень завезенных инфекций вошли холера, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифилис, малярия, лихорадка денге, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп и ветряная оспа. Также зафиксированы завозы COVID-19, внебольничной пневмонии, энтеровирусных инфекций, менингококковой инфекции, острых гепатитов А, В, С, Е, сальмонеллеза, шигеллеза, коклюша, бруцеллеза, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), лихорадки чикунгунья, болезни, вызванной вирусом Зика, ГЛПС, лихорадки Западного Нила, туляремии, бешенства, Крымской геморрагической лихорадки, легионеллеза, оспы обезьян, педикулеза и токсоплазмоза.

В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация с особо опасными инфекциями в стране остается стабильной и контролируемой, однако риски их завоза из-за рубежа сохраняются. Ведомство проводит комплекс профилактических мероприятий, позволяющих купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации. В августе 2025 г. ученые Роспотребнадзора разработали тест, позволяющий за один час выявлять возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии .

В апреле 2025 г. холеру диагностировали у двух жителей Московской и Воронежской областей, вернувшихся из поездки по Индии. Распространения инфекции удалось избежать благодаря госпитализации и изоляции заболевших .

В конце 2025 г. АТОР опровергла сообщения о заражении российских туристов лихорадкой чикунгунья или денге на Кубе. Статистика страховых компаний не подтвердила случаев заболевания среди отдыхающих из РФ .

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