В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за медведей

Особый режим вводится с 18:00 9 сентября по местному времени (9:00 мск). Он потребовался для сил и служб, задействованных в мероприятиях, направленных на исключение угрозы жизни в связи с выходами медведей, объяснил мэр Андрей Воровской. Основная цель – предупредить жителей об опасности и принять меры для защиты людей, особенно детей.