В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за медведей
В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию.
Особый режим вводится с 18:00 9 сентября по местному времени (9:00 мск). Он потребовался для сил и служб, задействованных в мероприятиях, направленных на исключение угрозы жизни в связи с выходами медведей, объяснил мэр Андрей Воровской. Основная цель – предупредить жителей об опасности и принять меры для защиты людей, особенно детей.
Ситуация оценивается как контролируемая и сезонная, отметил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолий Ковнацкий. По его словам, медведи выходят в город каждый год в конце августа – начале сентября. Рост числа таких случаев охотоведы связывают с увеличением популяции хищников.
7 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о резком обострении ситуации с выходом медведей к населенным пунктам. В регионе были введены ограничения на проведение любых школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад профессиональных охотников увеличили до 24. В августе на Алтае после гибели туристки от нападения медведя выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников, писали «РИА Новости».