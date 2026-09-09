Режим повышенной готовности ввели в Кузбассе из-за выходов медведей к людям
В пяти округах Кузбасса объявили режим повышенной готовности в связи с ростом случаев выходов медведей к людям. Об этом министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко сообщил «РИА Новости».
Особый режим введен в Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском городских округах, Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах.
9 сентября режим повышенной готовности из-за выходов медведей также объявили в Петропавловске-Камчатском. Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолий Ковнацкий сообщил, что медведи выходят в город ежегодно в конце августа – начале сентября. Рост числа таких случаев охотоведы связывают с увеличением популяции хищников.
7 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о резком обострении ситуации с выходом медведей к населенным пунктам. В регионе ограничили проведение любых школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад профессиональных охотников нарастили до 24. В августе на Алтае после гибели туристки от нападения медведя выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников, писали «РИА Новости».