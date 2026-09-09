Режим повышенной готовности ввели в Кузбассе из-за выходов медведей к людям

7 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о резком обострении ситуации с выходом медведей к населенным пунктам. В регионе ограничили проведение любых школьных и детских спортивных мероприятий в лесной зоне. Количество бригад профессиональных охотников нарастили до 24. В августе на Алтае после гибели туристки от нападения медведя выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников, писали «РИА Новости».