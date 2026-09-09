Минтранс утвердил план по повышению доступности такси для семей с детьми

Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент с промокодами на скидку на поездки для членов многодетных семей. После анализа результатов проекта Минтранс планирует разработать систему субсидирования таких поездок, которую впоследствии можно будет распространить на другие регионы.