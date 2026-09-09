Минтранс утвердил план по повышению доступности такси для семей с детьми
Минтранс России утвердил дорожную карту, разработанную вместе с «Яндекс. Такси», по повышению доступности такси для пассажиров с детьми. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе. План предусматривает распространение детских автокресел, а также привлечение и обучение водителей для перевозок семей с детьми.
Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент с промокодами на скидку на поездки для членов многодетных семей. После анализа результатов проекта Минтранс планирует разработать систему субсидирования таких поездок, которую впоследствии можно будет распространить на другие регионы.
«Комфорт и безопасность семей являются ключевыми ориентирами в развитии городской инфраструктуры», – заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Также ведомство готовит изменения в законодательство для повышения доступности перевозок пассажиров с детьми. Поправки в закон о такси разработаны и будут направлены на согласование.
17 июня министр транспорта сообщил, что ведомство работает над механизмом выравнивания «детских» тарифов в сравнении с другими. «Совместно с крупнейшим агрегатором ищем и, безусловно, найдем оптимальный механизм уравновешивания "детских" тарифов в сравнении с аналогичными без детей», – подчеркнул он.
С 1 сентября в силу вступили новые правила перевозки багажа и животных в такси. Таксопаркам разрешили самостоятельно устанавливать допустимые габариты и количество ручной клади, а также определять порядок ее размещения. Вещи не должны мешать водителю, пачкать или повреждать салон и другое имущество.