Миронов сообщил о прохождении лечения в больнице
Председатель партии «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов находится на лечении в больнице. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Лидер партии отметил, что чувствует себя хорошо и остается на «своем капитанском мостике». По его словам, он полностью в курсе избирательной кампании и всегда находится на связи с соратниками, которых он поблагодарил за работу.
«А тем, кто спекулирует на моем здоровье, пишет всякую пургу, хочу сказать: не дождетесь!» – подчеркнул Миронов. Те же слова он адресовал и недружественным СР силам, которые «хоронят партию».
26 августа глава СР сообщил, что во время предвыборного визита в Алтайский край получил «небольшую травму». Это вынудило его пройти лечение и внести коррективы в график поездок. Характер травмы лидер партии не уточнил. Также в связи с травмой Миронов не сможет принять участие в предвыборных дебатах. Он поручил это вице-спикеру Госдумы и первому заму Александру Бабакову, который считается одним из самых влиятельных партийцев.