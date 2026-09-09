Миронов сообщил о прохождении лечения в больнице

26 августа глава СР сообщил, что во время предвыборного визита в Алтайский край получил «небольшую травму». Это вынудило его пройти лечение и внести коррективы в график поездок. Характер травмы лидер партии не уточнил. Также в связи с травмой Миронов не сможет принять участие в предвыборных дебатах. Он поручил это вице-спикеру Госдумы и первому заму Александру Бабакову, который считается одним из самых влиятельных партийцев.