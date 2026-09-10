Онищенко высказался против контрольных работ в школах по четвергам
Педагогам в школах не нужно проводить контрольные работы по четвергам. В этот день детская работоспособность резко снижается, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко «РИА Новости».
По его словам, согласно научно-обоснованным данным, у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка, как правило, проявляется в первые три дня недели.
«И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», – сказал академик.
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