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Онищенко высказался против контрольных работ в школах по четвергам

Инна Шульгина

Педагогам в школах не нужно проводить контрольные работы по четвергам. В этот день детская работоспособность резко снижается, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко «РИА Новости».

По его словам, согласно научно-обоснованным данным, у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка, как правило, проявляется в первые три дня недели.

«И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», – сказал академик.

9 сентября «Ведомости» напомнили, что с 2027/28 учебного года для российских девятиклассников будет введено обязательное устное собеседование по истории. По словам заведующего центром социально-гуманитарного образования им. Боголюбова ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Ильи Лобанова, решение направлено на повышение качества исторического образования.

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