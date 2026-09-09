Эксперт объяснил выбор устной формы для нового экзамена по истории в 9 классе

4 августа в Минпросвещения России сообщили, что задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников с 1 сентября 2026 г. скорректируют в соответствии с обновленной федеральной образовательной программой. По словам Кравцова, задания не будут выходить за рамки изученной программы – на экзамене спросят только то, что учили в классе. В ведомстве также отметили, что ранее количество часов на изучение истории в 6–8-х классах было увеличено до трех часов в неделю, а в 9-м классе предмет изучается два часа в неделю. Для учащихся 5–7-х классов сохраняется обязательный курс «История нашего края», а в 10–11-х классах структура преподавания истории осталась прежней.