Эксперт объяснил выбор устной формы для нового экзамена по истории в 9 классе

Эксперт объяснил выбор устной формы для нового экзамена по истории в 9 классеШкольники должны уметь аргументированно отвечать на вопросы
Для российских девятиклассников будет введено обязательное устное собеседование по истории с 2027/28 учебного года. Этот шаг направлен на повышение качества исторического образования, сообщил «Ведомостям» заведующий центром социально-гуманитарного образования им. Боголюбова ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» Илья Лобанов.
По его словам, до того, как нововведение начнет действовать, школы, учителя и ученики смогут подготовиться к новому формату. Лобанов также назвал историю одним из базовых школьных предметов.
«Важно, чтобы изучение истории не превращалось в запоминание отдельных дат и имен, а чтобы дети понимали, почему произошли те или иные исторические события, как они связаны между собой, могли объяснить их причины и последствия, аргументированно ответить на вопросы. Именно поэтому выбран устный формат – он позволяет увидеть, насколько ученик понимает изученный материал», – объяснил он.
Устный экзамен по истории станет допуском для сдачи ОГЭ. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов, уточнял в марте министр просвещения Сергей Кравцов.
4 августа в Минпросвещения России сообщили, что задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников с 1 сентября 2026 г. скорректируют в соответствии с обновленной федеральной образовательной программой. По словам Кравцова, задания не будут выходить за рамки изученной программы – на экзамене спросят только то, что учили в классе. В ведомстве также отметили, что ранее количество часов на изучение истории в 6–8-х классах было увеличено до трех часов в неделю, а в 9-м классе предмет изучается два часа в неделю. Для учащихся 5–7-х классов сохраняется обязательный курс «История нашего края», а в 10–11-х классах структура преподавания истории осталась прежней.