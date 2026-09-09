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Эксперт объяснил выбор устной формы для нового экзамена по истории в 9 классе

Школьники должны уметь аргументированно отвечать на вопросы
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Для российских девятиклассников будет введено обязательное устное собеседование по истории с 2027/28 учебного года. Этот шаг направлен на повышение качества исторического образования, сообщил «Ведомостям» заведующий центром социально-гуманитарного образования им. Боголюбова ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева» Илья Лобанов.

По его словам, до того, как нововведение начнет действовать, школы, учителя и ученики смогут подготовиться к новому формату. Лобанов также назвал историю одним из базовых школьных предметов.

«Важно, чтобы изучение истории не превращалось в запоминание отдельных дат и имен, а чтобы дети понимали, почему произошли те или иные исторические события, как они связаны между собой, могли объяснить их причины и последствия, аргументированно ответить на вопросы. Именно поэтому выбран устный формат – он позволяет увидеть, насколько ученик понимает изученный материал», – объяснил он.

Устный экзамен по истории станет допуском для сдачи ОГЭ. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов, уточнял в марте министр просвещения Сергей Кравцов.

В мае глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что вводить обязательный устный экзамен по истории для учеников 11-го класса в ближайшем будущем не планируется. «Мы не сторонники увеличения количества обязательных экзаменов в 11-м классе», – говорил он в ходе горячей линии на РБК.

4 августа в Минпросвещения России сообщили, что задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для девятиклассников с 1 сентября 2026 г. скорректируют в соответствии с обновленной федеральной образовательной программой. По словам Кравцова, задания не будут выходить за рамки изученной программы – на экзамене спросят только то, что учили в классе. В ведомстве также отметили, что ранее количество часов на изучение истории в 6–8-х классах было увеличено до трех часов в неделю, а в 9-м классе предмет изучается два часа в неделю. Для учащихся 5–7-х классов сохраняется обязательный курс «История нашего края», а в 10–11-х классах структура преподавания истории осталась прежней.

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