Выплаты для семей за третьего ребенка ввели в 33 регионах России

Самая крупная выплата – 600 000 руб. – действует в Псковской области, где сумму удвоили в конце 2025 г В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях выплата составляет 350 000 руб. В Тверской области она дифференцирована: 300 000 руб. за третьего, 400 000 руб. за четвертого и 500 000 руб. за пятого и последующих детей. В Хабаровском крае можно получить 300 000 руб. только при рождении пятого ребенка.