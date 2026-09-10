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Выплаты для семей за третьего ребенка ввели в 33 регионах России

Инна Шульгина

По данным на начало сентября 2026 г., 33 региона установили единовременную выплату в 300 000 руб. и более молодым семьям при рождении третьего ребенка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственный анализ законов и нормативных актов субъектов РФ.

Самая крупная выплата – 600 000 руб. – действует в Псковской области, где сумму удвоили в конце 2025 г В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях выплата составляет 350 000 руб. В Тверской области она дифференцирована: 300 000 руб. за третьего, 400 000 руб. за четвертого и 500 000 руб. за пятого и последующих детей. В Хабаровском крае можно получить 300 000 руб. только при рождении пятого ребенка.

Мера действует, если родителям на момент рождения ребенка меньше 36 лет и они зарегистрированы в регионе. В остальных субъектах поддержка молодых семей реализуется другими способами: например, в Москве выплачивается 10 прожиточных минимумов, а в Астраханской области при рождении тройни – 100 000 руб. на каждого ребенка.‍

3 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 г. По его словам, решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии.

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