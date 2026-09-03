Путин: нужно продлить повышенные выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке

«Кроме того, при рождении третьего ребенка к федеральной выплате 450 000 руб. в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 50%. Таким образом, в общей сумме получается 1 млн руб., который можно направить на погашение ипотеки. И, надо сказать, что это работает», – обратил внимание Путин.