Путин: нужно продлить повышенные выплаты за третьего ребенка на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 г. Глава государства озвучил инициативу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам российского лидера, решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. Путин обратил на дополнительные меры поддержки рождаемости в Дальневосточном федеральном округе. Среди них: единовременная выплата на первенца в размере двух прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, составляющий 30% федерального маткапитала.
«Кроме того, при рождении третьего ребенка к федеральной выплате 450 000 руб. в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 50%. Таким образом, в общей сумме получается 1 млн руб., который можно направить на погашение ипотеки. И, надо сказать, что это работает», – обратил внимание Путин.
Президент России 3 сентября участвует в пленарном заседании ВЭФа во Владивостоке. Он прилетел туда 2 сентября из Бишкека, где участвовал в саммите ШОС.