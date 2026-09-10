Август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю мировых наблюдений
Августа 2026 г. вошел в число самых жарких месяцев за всю историю наблюдений по всему миру, как и июль 2023 г. Глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,65 градусов Цельсия, пишет The Guardian со ссылкой на данные Службы Евросоюза (ЕС) по изменению климата «Коперник».
Температура поверхности моря в августе также достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. По данным издания, такие температуры были зафиксированы до того, как свое влияние на погоду оказал Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо – периодически повторяющееся природное явление, при котором изменение направления ветра над Тихим океаном приводит к повышению температуры океана и переносу огромного количества тепла в атмосферу. Результатом становятся наводнения, засухи и аномальная жара по всему миру. Ученые предупредили, что потепление продолжится.
6 сентября CNN сообщал, что изменение климата ставит под удар производство некоторых из самых известных французских сыров. Этим летом более 75% производителей Салер, одного из 47 сыров с защищенным наименованием, были вынуждены приостановить работу из-за аномальной жары и засухи.