Август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю мировых наблюдений

Августа 2026 г. вошел в число самых жарких месяцев за всю историю наблюдений по всему миру, как и июль 2023 г. Глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,65 градусов Цельсия, пишет The Guardian со ссылкой на данные Службы Евросоюза (ЕС) по изменению климата «Коперник».