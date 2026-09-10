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Умер экс-владелец «Рависа» Андрей Косилов

Ему было 65 лет
Максим Цуланов
URA.RU / TASS
URA.RU / TASS

Бывший владелец «Рависа» Андрей Косилов умер в возрасте 65 лет. Об этом пишет челябинский 74.ru со ссылкой на источники.

Косилов родился 24 августа 1961 г. в Челябинске. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, с 1983 по 1986 г. был секретарем комитета ВЛКСМ этого института.

С 2011 по 2022 г. занимал пост гендиректора агрохолдинга «Равис». До этого занимал пост первого заместителя губернатора Челябинской области по социальной политике и вопросам агропромышленного комплекса.

«Равис» является производственной компанией полного замкнутого цикла, специализируется на птицеводстве, животноводстве и растениеводстве. Агрохолдинг владеет собственной торговой сетью, которая включает более 300 магазинов.

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