СК признал терактом атаку ВСУ на Сочи

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты. Ограничения продлятся до полного устранения последствий атак. Обстановку на остальной территории города Прошунин охарактеризовал как штатную и добавил, что ситуация находится на постоянном контроле.