СК признал терактом атаку ВСУ на Сочи
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинской армии по курортной зоне Сочи, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ.
«Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению», – сказала Петренко.
Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают личности причастных военнослужащих.
9 сентября в результате атаки украинских безэкипажных катеров по курортной зоне города Сочи произошел пожар на набережной.
Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, пострадали 28 человек. Из них двое – дети. Медики оказывают им необходимую помощь. В больнице остаются трое взрослых и один ребенок.
Мэр города Андрей Прошунин заявил, что пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты. Ограничения продлятся до полного устранения последствий атак. Обстановку на остальной территории города Прошунин охарактеризовал как штатную и добавил, что ситуация находится на постоянном контроле.