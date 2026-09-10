Она отметила, что нельзя позволять иностранным государствам, особенно тем, кто оказывал прямое содействие нацистской Германии, ставить под сомнение итоги Второй мировой войны или победу народа СССР над фашизмом. Ямпольская также дополнила, что Россия, в отличие от Японии, чтит свою историю и не вымарывает из нее отдельные страницы. Она напомнила, что Токио больше не упоминает, кто именно нанес ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки.