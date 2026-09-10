Ямпольская назвала возмутительным требование Токио убрать памятник в Хабаровске
Требование Токио демонтировать памятник в честь победы СССР над Японией в Хабаровске совершенно возмутительно. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Этот памятник – дань памяти солдатам, которые защищали наше Отечество на Дальневосточном фронте в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнула Ямпольская.
Она отметила, что нельзя позволять иностранным государствам, особенно тем, кто оказывал прямое содействие нацистской Германии, ставить под сомнение итоги Второй мировой войны или победу народа СССР над фашизмом. Ямпольская также дополнила, что Россия, в отличие от Японии, чтит свою историю и не вымарывает из нее отдельные страницы. Она напомнила, что Токио больше не упоминает, кто именно нанес ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки.
6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что требование Токио убрать памятник в Хабаровске свидетельствует о пренебрежительном отношении Японии к истории. По ее словам, «этот недуг» не должен распространяться.
5 сентября премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от российской стороны демонтировать памятник в Хабаровске, который был открыт 4 сентября. На монументе изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба, который широко признан как символ Японии. По словам Такаити, установка памятника, изображающего разрушение герба, «абсолютно неприемлема».