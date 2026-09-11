В ВТБ рассказали, как мошенники вовлекают жертву в дропперские схемы

В топ наиболее распространенных схем 2026 г. вошли шесть афер. Мошенники просят снять деньги для людей, которые якобы не могут самостоятельно дойти до банкомата. Они также могут подойти в роли «растерянного» прохожего – симпатичной женщины или пенсионера – и попросить снять деньги с вашей карты в обмен на перевод. В ВТБ подчеркнули, что естественное желание помочь не должно заставлять использовать свою банковскую карту для чужих операций.