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В ВТБ рассказали, как мошенники вовлекают жертву в дропперские схемы

Наталья Захарова
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Мошенники играют на доверии людей, их цель в том, чтобы заставить жертву добровольно отдать карту или доступ к счету. Для этого они маскируют свои схемы под безобидные просьбы или легальные предложения, рассказали в ВТБ.

Для манипуляций аферисты часто используют интернет-пространство: онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту. В группе риска находятся люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

В топ наиболее распространенных схем 2026 г. вошли шесть афер. Мошенники просят снять деньги для людей, которые якобы не могут самостоятельно дойти до банкомата. Они также могут подойти в роли «растерянного» прохожего – симпатичной женщины или пенсионера – и попросить снять деньги с вашей карты в обмен на перевод. В ВТБ подчеркнули, что естественное желание помочь не должно заставлять использовать свою банковскую карту для чужих операций.

Бывает и так, что мошенники сообщают о якобы случайном переводе и просят вернуть деньги на другие реквизиты. В ВТБ посоветовали обращаться в банк, если деньги на счет не поступали или перевод просят по чужим реквизитам. Злоумышленники могут прислать сообщение со взломанного аккаунта знакомого с просьбами: «Я тебе переведу деньги, кинь дальше» или «У меня проблемы с картой, прими перевод». Неожиданная просьба о финансовых операциях должна насторожить.

Очередная популярная среди мошенников схема касается лжевакансий, которые выглядят как обычные объявления о работе курьеров, логистов, финансовых помощников или инкассаторов. Жертву просят получать, перевозить или передавать деньги, не объясняя их происхождение. Аферисты могут предложить арендовать, купить карту или просят передать доступ к онлайн-банку. Жертве кажется, что это безопасный способ заработать, однако это прямое нарушение закона.

«Мошенники сознательно вовлекают жертву в обналичивание средств других пострадавших, и за это грозит уголовная ответственность, даже если человек не осознавал своих действий», – сообщил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

8 сентября в УБК МВД сообщили, что мошенники выманивают у россиян код из SMS под видом обновления или привязки номера к электронному дневнику. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации, что может привести к серьезным последствиям, предупредили в МВД.‍ Мошенники могут войти в личные кабинеты на «Госуслугах», в онлайн-банках и других сервисах.

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