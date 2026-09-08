Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO120,15-0,5%CNY Бирж.12,916+0,18%IMOEX2 260,07-0,25%RTSI826,04-0,25%RGBI113,78+0,03%RGBITR774,36+0,06%
Главная / Общество /

Россиян предупредили о мошеннических схемах с электронными дневниками

Инна Шульгина

Мошенники выманивают у россиян код из СМС под видом обновления или привязки номера к электронному дневнику. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Это позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации, что может привести к серьезным последствиям, предупредили в МВД.‍ Мошенники могут войти в личные кабинеты на «Госуслугах», в онлайн-банках и других сервисах. Также аферисты могут применить схему со звонком из «правоохранительных органов» и якобы необходимостью перевести средства на «безопасные счета».

В начале сентября Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) сообщал, что в 2026 г. мошенники все чаще используют для атак уязвимости в публичных приложениях. Прежде основным инструментом проникновения были украденные пароли.

20 августа «Известия» писали со ссылкой на опрошенных экспертов, что мошенники стали воровать доступ к «Госуслугам» через домашние и корпоративные сети. Отмечалось, что боты злоумышленников ищут сети компаний и домашних провайдеров с открытыми веб-панелями управления роутерами. Потом они пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью простых паролей и меняют адрес DNS-сервера на свой собственный.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её