Россиян предупредили о мошеннических схемах с электронными дневниками
Мошенники выманивают у россиян код из СМС под видом обновления или привязки номера к электронному дневнику. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Это позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации, что может привести к серьезным последствиям, предупредили в МВД. Мошенники могут войти в личные кабинеты на «Госуслугах», в онлайн-банках и других сервисах. Также аферисты могут применить схему со звонком из «правоохранительных органов» и якобы необходимостью перевести средства на «безопасные счета».
20 августа «Известия» писали со ссылкой на опрошенных экспертов, что мошенники стали воровать доступ к «Госуслугам» через домашние и корпоративные сети. Отмечалось, что боты злоумышленников ищут сети компаний и домашних провайдеров с открытыми веб-панелями управления роутерами. Потом они пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью простых паролей и меняют адрес DNS-сервера на свой собственный.