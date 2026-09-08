Россиян предупредили о мошеннических схемах с электронными дневниками

Это позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации, что может привести к серьезным последствиям, предупредили в МВД.‍ Мошенники могут войти в личные кабинеты на «Госуслугах», в онлайн-банках и других сервисах. Также аферисты могут применить схему со звонком из «правоохранительных органов» и якобы необходимостью перевести средства на «безопасные счета».