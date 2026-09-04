Yandex Cloud: мошенники все чаще используют уязвимости в публичных приложениях
Злоумышленники в 2026 г. все чаще используют для атак уязвимости в публичных приложениях, тогда как ранее основным инструментом проникновения были украденные пароли. Об этом говорится в отчете Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) об угрозах и методах защиты в облачных и гибридных средах за первое полугодие 2026 г.
В российских облачных инфраструктурах в 2026 г. зафиксированы попытки эксплуатации критической уязвимости React2Shell, а также уязвимостей ядра Linux Copy Fail и Dirty Frag. Более 15 000 компаний уже используют в публичных облаках сервисы безопасности с применением искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять и блокировать угрозы в реальном времени и устранять критические уязвимости.
Изменение методов атак привело к трансформации подходов к защите. Компании используют ИИ-агентов для мгновенной приоритизации найденных уязвимостей, а критические из них устраняют совместно с человеком. ИИ-помощники также все чаще берут на себя триаж алертов, разбор инцидентов и первичные расследования.
Тренд на использование ИИ влияет на все типы ИТ-инфраструктур, включая локальные и гибридные. Одновременно изменились наиболее часто атакуемые отрасли: если в первой половине 2025 г. 35% атак приходились на IT-компании, то к середине 2026 г. лидером стал ритейл с 39% атак. На производственные компании пришлось 29%, а IT-сектор занял третье место с 20%, что, по данным отчета, отражает рост зрелости его защиты.
20 августа стало известно, что мошенники стали воровать доступ к «Госуслугам» через домашние и корпоративные сети. Боты злоумышленников ищут сети компаний и домашних провайдеров с открытыми веб-панелями управления роутерами. Далее они пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью простых паролей и меняют адрес DNS-сервера на свой собственный.