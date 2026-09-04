Yandex Cloud: мошенники все чаще используют уязвимости в публичных приложениях

Тренд на использование ИИ влияет на все типы ИТ-инфраструктур, включая локальные и гибридные. Одновременно изменились наиболее часто атакуемые отрасли: если в первой половине 2025 г. 35% атак приходились на IT-компании, то к середине 2026 г. лидером стал ритейл с 39% атак. На производственные компании пришлось 29%, а IT-сектор занял третье место с 20%, что, по данным отчета, отражает рост зрелости его защиты.