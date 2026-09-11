Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Грузии
Гражданам России запретили вход на музыкальный фестиваль Zion Festival в Тбилиси за две недели до начала мероприятия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт продажи билетов.
12 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что искусственное разжигание русофобии в республике является атакой на суверенитет страны. Он уточнил, что это нападение проходит сразу по нескольким направлениям. С 2022 г. Грузию неоднократно пытались втянуть в конфликт на Украине и открыть второй фронт против России, отметил Кобахидзе. Кроме того, страну призывали присоединиться к санкционному давлению на РФ, хотя это нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.
В конце 2025 г. россиянам из Крыма и Донбасса начали отказывать во въезде в Грузию. Ограничения затронули россиян, у которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.