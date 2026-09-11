Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NMTP6,615-0,82%CNY Бирж.12,549+0,15%IMOEX2 277,85-1,35%RTSI850,7-1,35%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,35-0,26%
Главная / Общество /

Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Грузии

Сергей Пахомов
Mostafa Meraji / Unsplash
Mostafa Meraji / Unsplash

Гражданам России запретили вход на музыкальный фестиваль Zion Festival в Тбилиси за две недели до начала мероприятия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт продажи билетов.

Мероприятие запланировано на 25–26 сентября. Цена на билеты составляет от 2700 до 4500 руб. Как пишет Telegram-канал Shot, предварительно, совокупная сумма купленных гражданами России билетов может достигать 500 000 руб. Позже со страницы сайта продажи билетов пропала фраза про ограничения россиян.

12 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что искусственное разжигание русофобии в республике является атакой на суверенитет страны. Он уточнил, что это нападение проходит сразу по нескольким направлениям. С 2022 г. Грузию неоднократно пытались втянуть в конфликт на Украине и открыть второй фронт против России, отметил Кобахидзе. Кроме того, страну призывали присоединиться к санкционному давлению на РФ, хотя это нанесло бы непоправимый ущерб грузинской экономике.

В конце 2025 г. россиянам из Крыма и Донбасса начали отказывать во въезде в Грузию. Ограничения затронули россиян, у которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её