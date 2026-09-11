В Москве запретили работу таксистов-«зазывал» в аэропортах и на вокзалах
В сентябре в Москве вступил в силу запрет на работу таксистов-«зазывал» в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
«Департамент транспорта Москвы поддержал предложение Московской городской думы о запрете водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ж/д и автовокзалов», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По словам Ликсутова, сейчас в городе работают более 14 000 перевозчиков и 64 агрегатора такси.
Мера направлена на повышение безопасности пассажиров и исключение случаев мошенничества. Приказ вступил в силу в сентябре, а поправки в КоАП Москвы будут приняты в кратчайшие сроки.
Ранее вопрос о запрете работы таксистов-«зазывал» обсуждался на круглом столе в Московской городской думе, а также в рамках пленарного заседания МЕФТ-2026. Как отмечают в пресс-службе департамента, подобный запрет уже действует на территории Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и в других субъектах России.
Запрет на подобные перевозки действует в Московской области с 2025 г. Однако, как 26 июля заявил директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин, более 5 млн таксистов могут оставаться вне рамок регулирования закона о такси. В серой зоне действуют более 11 000 чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках, а аудитория таких сообществ достигает около 23 млн человек.