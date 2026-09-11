В Москве запретили работу таксистов-«зазывал» в аэропортах и на вокзалах

Запрет на подобные перевозки действует в Московской области с 2025 г. Однако, как 26 июля заявил директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин, более 5 млн таксистов могут оставаться вне рамок регулирования закона о такси. В серой зоне действуют более 11 000 чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках, а аудитория таких сообществ достигает около 23 млн человек.