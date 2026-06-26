Из-за закона о такси более 5 млн водителей могут работать в серой зоне

Из-за закона о такси более 5 млн водителей могут работать в серой зонеЭксперты предлагают установить отдельный правовой статус для самозанятых таксистов
Более 5 млн таксистов могут оставаться вне рамок регулирования закона о такси, действующего с 2023 г. Об этом на Петербургском юридическом форуме заявил директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. По подсчетам компании, в серой зоне действует более 11 000 чатов и сообществ в соцсетях и мессенджерах, через которые пассажиры и таксисты договариваются о поездках. Их суммарная аудитория достигает около 23 млн человек, добавил он.
По его мнению, уход значительной части самозанятых водителей в тень связан с высокими требованиями, которые они должны выполнять согласно закону о такси. Он вступил в силу 1 сентября 2023 г. и ввел реестр перевозчиков, а также обязал водителей проходить регулярные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист. Также автомобиль таксиста должен иметь опознавательный фонарь (шашечки) и цветографическую схему.
За пределами городов-миллионников большинство поездок на такси выполняется в формате райдхейлинга, продолжил Шушарин. Речь про частных водителей, работающих на личных автомобилях через цифровые платформы. По его мнению, сферу легковых пассажирских перевозок нужно поделить на профессиональное такси (такси в привычном понимании) и райдхейлинг (частников на личных авто, которые подрабатывают перевозками в свободное от основной работы время). К ним, по словам Шушарина, должны предъявляться разные требования. Так, для подрабатывающих водителей необходимо создать отдельное регулирование, отличное от того, которое применяется к профессиональным таксистам, считает он. Также за водителей, работающих в формате райдхейлинга, должны нести полную ответственность цифровые платформы, дополнил Шушарин.
Законопроект, который устанавливает отдельный правовой статус для водителей, подрабатывающих в сфере перевозок, а также освобождает их от избыточных требований закона о такси, уже разработал зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Для согласования инициативы есть рабочая группа, в которую входят представители Минтранса, МВД и Минздрава, рассказала «Ведомостям» помощница депутата. По ее словам, Минздрав поддерживает инициативу, понимая фиктивность прохождения медкомиссий водителями, аналогичной позиции придерживается Минтранс. С МВД пока взаимопонимания нет, заключила помощница депутата. «Ведомости» направили запросы в МВД, Минтранс и Минздрав, чтобы узнать позицию министерств по поводу законопроекта о легализации водителей-частников на личных авто.
Проблему можно решить на уровне подзаконных актов, считает автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. Она предложила сделать более доступными некоторые услуги, необходимые для медосмотра. Например, для оперативного измерения давления можно установить тонометры в торговых центрах или на АЗС, размышляет она.
По мнению автоюриста Льва Воропаева, расходы на тех- и медосмотры должны нести агрегаторы. Кроме этого можно создать «единое окно» в каждом городе, где таксисты смогут в одном месте пройти и мед-, и техосмотр по льготным ценам, предложил он.
Представитель пресс-службы сервиса «Яндекс Go» (входит Fasten – бывший Uber, сеть такси «Везет» и «Рос.такси») отказался от комментариев.