Из-за закона о такси более 5 млн водителей могут работать в серой зоне

За пределами городов-миллионников большинство поездок на такси выполняется в формате райдхейлинга, продолжил Шушарин. Речь про частных водителей, работающих на личных автомобилях через цифровые платформы. По его мнению, сферу легковых пассажирских перевозок нужно поделить на профессиональное такси (такси в привычном понимании) и райдхейлинг (частников на личных авто, которые подрабатывают перевозками в свободное от основной работы время). К ним, по словам Шушарина, должны предъявляться разные требования. Так, для подрабатывающих водителей необходимо создать отдельное регулирование, отличное от того, которое применяется к профессиональным таксистам, считает он. Также за водителей, работающих в формате райдхейлинга, должны нести полную ответственность цифровые платформы, дополнил Шушарин.