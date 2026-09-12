Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу

12 сентября в районе села Шемордан Республики Татарстан произошло падение легкомоторного самолета Cessna-172. Погибли два человека, находившиеся на борту, – пилот и пассажир. Самолет упал в огород частного дома. Как сообщили в МЧС, разрушений на земле нет.