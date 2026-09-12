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Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу

Ася Султанова

Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета в Татарстане как катастрофу. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Расследованием причин ЧП будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского МТУ Росавиации.  

12 сентября в районе села Шемордан Республики Татарстан произошло падение легкомоторного самолета Cessna-172. Погибли два человека, находившиеся на борту, – пилот и пассажир. Самолет упал в огород частного дома. Как сообщили в МЧС, разрушений на земле нет. 

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Руководителю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела.

 

 

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