Росавиация классифицировала падение самолета в Татарстане как катастрофу
Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета в Татарстане как катастрофу. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Расследованием причин ЧП будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии Приволжского МТУ Росавиации.
12 сентября в районе села Шемордан Республики Татарстан произошло падение легкомоторного самолета Cessna-172. Погибли два человека, находившиеся на борту, – пилот и пассажир. Самолет упал в огород частного дома. Как сообщили в МЧС, разрушений на земле нет.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Руководителю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела.