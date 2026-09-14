В Минтрансе призвали вернуть экономические специальности в инженерные вузы
Современные условия требуют того, чтобы в инженерных, технических университетах вновь начали готовить экономистов. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков на сессии «Кадры решают: презентация клуба «Новое поколение» и откровенный разговор об экономике будущего» в рамках Международного фестиваля молодежи.
«Экономистов нужно вернуть во все инженерные вузы. Мы сейчас во всех наших вузах открываем эту компетенцию», – отметил он. Представитель Минтранса РФ добавил, что ранее в нашей стране считали экономику «чем-то особенным» и не давали профильным ведомствам заниматься подготовкой специалистов в этой сфере. «Из-за этого у нас сейчас приходят экономисты, которые не знают, с какой стороны к вагону подойти», – констатировал Пашков.
Сегодня России действительно нужны индустриальные экономисты, отметила директор по обеспечению деятельности научного руководителя НИУ ВШЭ Екатерина Кручинская.
Международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» – это новый проект и площадка, созданная деловым изданием «Ведомости» при поддержке фонда «Росконгресс» для обсуждения будущего экономики, формирования поколения новых лидеров, изучения актуальных аналитических трендов и проведения экспертных исследований.