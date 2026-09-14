В Минтрансе призвали вернуть экономические специальности в инженерные вузы

«Экономистов нужно вернуть во все инженерные вузы. Мы сейчас во всех наших вузах открываем эту компетенцию», – отметил он. Представитель Минтранса РФ добавил, что ранее в нашей стране считали экономику «чем-то особенным» и не давали профильным ведомствам заниматься подготовкой специалистов в этой сфере. «Из-за этого у нас сейчас приходят экономисты, которые не знают, с какой стороны к вагону подойти», – констатировал Пашков.