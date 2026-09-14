Фадеев: система образования должна учить трем способам познания мира
Существует три способа познания мира – наука, искусство, религия. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на круглом столе «Религия в современной школе», который прошел в Общественной палате. По его словам, всем трем способам познания мира должна учить система образования.
«Человек имеет право не просто на образование, он имеет право на познание. А познание, повторяю, – это три разных института, связанных, конечно, между собой», – отметил Фадеев. По словам главы СПЧ, сейчас также ведется много разговоров о будущем, где доминирует технократический подход. Он отметил, что советские фантасты уделяли внимание не только техническому прогрессу – освоению космоса и развитию технологий, но и самому человеку, каким он должен быть. Они размышляли о нравственности, этических основаниях и познании, а человек в значительной степени формируется образованием и не отделимым от него воспитанием. Целью образования, по мнению Фадеева, должно быть формирование мировоззрения молодого человека – как естественно-научного, так и гуманитарного.
Религия – это неотъемлемая часть мировоззрения, подчеркнул Фадеев. Школьники должны понимать, что она собой представляет, считает он. При этом преподавание религии в школе, по его мнению, не должно сводиться к Закону Божьему. Такой подход возможен, например, в воскресных школах, но для системы общего образования тему следует трактовать шире. Еще одной опасностью Фадеев назвал разделение детей по конфессиональному принципу при изучении религии.
Фадеев также обратил внимание на то, как понятие религии представлено в школьных учебниках. В качестве примера он привел определение из нового учебника истории, где религия описывается как вера в богов, духов и сверхъестественные силы и поклонение им. Такое определение он назвал обтекаемым. По мнению Фадеева, при разговоре о религии необходимо обращаться прежде всего к «предельным вопросам человеческого существования». Именно такой подход, считает он, может стать важным основанием для воспитательной работы с молодыми людьми.
Глав СПЧ отдельно обратил внимание на тесную связь религии и искусства. Русскую литературу он также назвал глубоко религиозной. В частности, он охарактеризовал Пушкина как «поэта православного народа» и отметил наличие у него религиозных произведений, которым, по мнению Фадеева, в школьной программе уделяется недостаточно внимания. Религиозным писателем он назвал и Льва Толстого, несмотря на сложные отношения писателя с Русской православной церковью.
Вопрос о месте религии в образовании требует ответственной и последовательной проработки, заключил Фадеев. По его мнению, итогом этой работы должны стать конкретные решения и план, который может быть реализован и будет понятен обществу.