Фадеев: система образования должна учить трем способам познания мира

«Человек имеет право не просто на образование, он имеет право на познание. А познание, повторяю, – это три разных института, связанных, конечно, между собой», – отметил Фадеев. По словам главы СПЧ, сейчас также ведется много разговоров о будущем, где доминирует технократический подход. Он отметил, что советские фантасты уделяли внимание не только техническому прогрессу – освоению космоса и развитию технологий, но и самому человеку, каким он должен быть. Они размышляли о нравственности, этических основаниях и познании, а человек в значительной степени формируется образованием и не отделимым от него воспитанием. Целью образования, по мнению Фадеева, должно быть формирование мировоззрения молодого человека – как естественно-научного, так и гуманитарного.