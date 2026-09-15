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Главная / Общество /

Четверо россиян пострадали при утечке хладагента на рыболовном судне в Пусане

Инна Шульгина

Утечка хладагента произошла на российском рыболовном судне «Калтан» в порту Камчхон в Пусане в Республике Корее. Пострадали четыре россиянина, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает генконсульство РФ в Пусане.

Инцидент случился примерно в 08:37 по местному времени (02:37 мск) 15 сентября. Пострадавшим оказывается медпомощь. Российская дипмиссия находится в контакте с капитаном судна и местными властями.

В апреле 2023 г. судно «Калтан» загорелось в 20 морских милях от Пусана в Японском море. Судно доставили к берегу, где пожар был потушен. Из 25 членов экипажа спасли 21-го. Тела еще четверых нашли на борту после ликвидации огня, писал ТАСС. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Ущерб для владельца судна превысил 1 млн руб.

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