Четверо россиян пострадали при утечке хладагента на рыболовном судне в Пусане

В апреле 2023 г. судно «Калтан» загорелось в 20 морских милях от Пусана в Японском море. Судно доставили к берегу, где пожар был потушен. Из 25 членов экипажа спасли 21-го. Тела еще четверых нашли на борту после ликвидации огня, писал ТАСС. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Ущерб для владельца судна превысил 1 млн руб.