На Гребенщикова составили протокол за участие в нежелательной организации
На основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова
Музыканту грозит административный штраф. В случае повторного нарушения следует уголовная ответственность.
Гребенщиков был признан иноагентом в России в июне 2023 г. Согласно данным Минюста, музыкант «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине», а также выступал против спецоперации. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников.
25 марта «РИА Новости» со ссылкой на данные британского реестра отчетности компаний писало, что Гребенщиков получил британское гражданство. В декабре 2022 г. музыкант с супругой Ириной учредил в Великобритании компанию BG Plus LLP, указав в документах гражданство РФ. 16 марта 2026 г. в реестр были поданы изменения: в двух уведомлениях говорится, что оба владельца теперь являются гражданами Великобритании.