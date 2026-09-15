Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жен от абортов

«Огромная страна – от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения, но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу», – подчеркнул патриарх Кирилл (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что мужья могли бы эффективнее поддерживать своих жен во время беременности.