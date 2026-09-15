Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жен от абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мужей активнее отговаривать супруг от абортов. Об этом он сказал в ходе выступления в Мосгордуме.
«Огромная страна – от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения, но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу», – подчеркнул патриарх Кирилл (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что мужья могли бы эффективнее поддерживать своих жен во время беременности.
По его словам, если супруга жалуется на скромные жилищные условия или зарплату, мужу стоит пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка. Ответственность за его жизнь, добавил предстоятель РПЦ, лежит перед Богом. Аборт он назвал страшным грехом, который надо отмаливать добрыми делами. «В России действительно ежегодно лишаются жизни сотни тысяч детей (в результате абортов. – "Ведомости"). Невыдуманная статистика», – подытожил патриарх Кирилл.
10 июля Минздрав России сообщил, что количество абортов в РФ по итогам 2025 г. сократилось на 5% и составило 321 000 случаев. Число медицинских абортов по желанию женщины уменьшилось на 9,9% – до 120 600 случаев.
24 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин принимать решение об аборте исходя из собственной ситуации. Он также отметил, что задача парламента – помочь и создать условия, чтобы решение было в пользу ребенка.