Володин заявил, что женщина сама должна принимать решение об аборте

Ведомости

Женщина должна сама принимать решение об аборте исходя из собственной ситуации, это самый верный подход. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Тема абортов – это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она – посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», – сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Володин также отметил, что задача парламента – помочь и создать условия, что решение было в пользу ребенка. Он подчеркнул, что депутаты ГД должны быть теми людьми, кто на основе диалога создает стабильность.

В декабре 2023 г. заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий запретить проводить процедуру в частных клиниках по всей России. Авторы инициативы заявили, что такие изменения поспособствуют увеличению рождаемости в стране. 4 декабря того же года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрет абортов не может решить проблему, поэтому государство не пойдет по этому пути. Госдума отозвала законопроект в декабре 2024 г.

К ноябрю 2025 г. штрафы за склонение к абортам были введены в 23 регионах. За нарушение региональных законов предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 3000 до 5000 руб., для должностных и юридических лиц – значительно выше и зависят от региона. Максимальный штраф для юрлиц – от 200 000 до 500 000 руб.

13 марта первый зампред фракции «Новые люди», вице-спикер ГД Владислав Даванков заявил, что партия внесет законопроект о защите медиков от административного давления. Фракция предлагает запретить принуждать врачей отказывать женщинам в законной медицинской процедуре. По мнению Даванкова, частные клиники в регионах отказываются делать аборт под давлением местных властей.

