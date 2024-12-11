В Госдуме предложили отозвать проект о запрете абортов в частных клиниках
Законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках, год назад внесенный в Госдуму законодательным собранием Нижегородской области, предложено отозвать, следует из думской базы.
«Предложить снять законопроект с рассмотрения в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы (заксобранием Нижегородской области)», – сказано в документе.
В ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан», которая касается абортов, не отмечается, в каких медучреждениях женщина имеет право прервать беременность. Авторы предлагали внести абзац в статью о том, что процедура может проводиться только «в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». На что правительство ответило, что предлагаемый запрет противоречит конституционным нормам.
14 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин на прямой линии отметил, что в России нет запрета абортов и в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться.
4 декабря того же года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркнула, что запрет абортов не может решить проблему, поэтому государство не пойдет по этому пути. Матвиенко напомнила, что подобные запреты ведут к появлению нелегального рынка услуг и росту смертности среди женщин.