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В Госдуме предложили отозвать проект о запрете абортов в частных клиниках

Ведомости

Законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках, год назад внесенный в Госдуму законодательным собранием Нижегородской области, предложено отозвать, следует из думской базы.

«Предложить снять законопроект с рассмотрения в связи с его отзывом субъектом права законодательной инициативы (заксобранием Нижегородской области)», – сказано в документе.

В ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан», которая касается абортов, не отмечается, в каких медучреждениях женщина имеет право прервать беременность. Авторы предлагали внести абзац в статью о том, что процедура может проводиться только «в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». На что правительство ответило, что предлагаемый запрет противоречит конституционным нормам.

14 декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин на прямой линии отметил, что в России нет запрета абортов и в этой сфере нужно действовать очень аккуратно, права и свободы женщины должны соблюдаться.

4 декабря того же года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также подчеркнула, что запрет абортов не может решить проблему, поэтому государство не пойдет по этому пути. Матвиенко напомнила, что подобные запреты ведут к появлению нелегального рынка услуг и росту смертности среди женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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