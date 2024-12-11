В Госдуме предложили отозвать проект о запрете абортов в частных клиниках

В ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан», которая касается абортов, не отмечается, в каких медучреждениях женщина имеет право прервать беременность. Авторы предлагали внести абзац в статью о том, что процедура может проводиться только «в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения». На что правительство ответило, что предлагаемый запрет противоречит конституционным нормам.