Что означает публичная полемика ЛДПР и «Новых людей»Их дискуссия похожа на «разогрев» перед выборами, считает эксперт
Публичная полемика между системными партиями накануне думских выборов обостряется. В последние месяцы традиционное право КПРФ стать второй парламентской партией по итогам единого дня голосования оспаривали в ЛДПР, но 13 марта ВЦИОМ опубликовал обновленные электоральные рейтинги, где «Новые люди» (НЛ) впервые заняли третье место (9,5%), обогнав КПРФ (9,3%) и став ближайшим конкурентом ЛДПР (10,1%). Рейтинг «Единой России» равнялся 32,1%.
В тот же день вице-спикер Госдумы от НЛ Владислав Даванков в своем Telegram-канале обратил внимание на непоследовательность ЛДПР в вопросах абортов. В июле 2025 г. лидер этой партии Леонид Слуцкий, выступая на форуме «Территория смыслов», призвал запретить аборты, кроме тех, что продиктованы медицинскими причинами.
Годом позже, 12 марта 2026 г., Слуцкий на выездном заседании думской фракции заявил, что «пора прекращать требовать рожать любой ценой». «Если ЛДПР действительно перешла на сторону здравого смысла по этому вопросу, предлагаю коллегам доказать это делом и стать соавторами нашего законопроекта [о запрете принуждения врачей отказывать женщинам «в законной медицинской процедуре»]», – призвал Даванков.
На это ответила первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР соратница Слуцкого Мария Воропаева. «Неожиданно и непонятно, зачем Даванков решил отреагировать на итоги расширенного заседания фракции ЛДПР <...> Слуцкий сказал: нельзя требовать от женщины рожать любой ценой, надо обеспечить ей условия <...> Но тут Даванков начал вспоминать позицию Слуцкого по абортам. Он, как человек глубоко верующий, против абортов. Как, я уверена, большинство наших граждан», – написала Воропаева в своем Telegram-канале.
В сети, говорит она, начали размещать «позицию «Новых людей» за массовые аборты», превратив эту тему в «политический фарс».
Даванков ответил, что «люди хотят иметь право делать в своей жизни то, что считают нужным». Воропаева завершила диспут предложением «не использовать в политической дискуссии детские трагедии».
Но на этом полемика не закончилась, к ней подключились молодежные организации партии. Так, в Telegram-канале «Молодежь ЛДПР» 16 марта вышла публикация с критикой депутата Сангаджи Тарбаева (НЛ), который предложил ввести налог на поездки в другие страны: «Если вам так не терпится пополнить бюджет за счет граждан, не ограничивайтесь базовым правом человека на перемещение. Введите налог на воздух! Этот абсурд идеально вписывается в вашу логику бесконечного поиска новых ниш для налогообложения».
В ЛДПР, «безусловно», не считают НЛ своими конкурентами за второе место на грядущих выборах в Госдуму, заявила «Ведомостям» 12 марта представитель ЛДПР Элеонора Кавшар. «Декларируемая поддержка граждан, на которую опираются все социологические исследования, в том числе проводимые ВЦИОМом, и реальная поддержка избирателей, т. е. электоральный результат, – это две принципиально разные вещи», – убеждены в ЛДПР. Партийным успехом стоит считать число депутатских мест, подчеркнула Кавшар.
Для НЛ ЛДПР – это индикатор того, что партия все делает правильно, сказал «Ведомостям» Даванков. «Мы что-то делаем – проходит неделя, они повторяют. В этом нет ничего плохого. Чем больше политиков будут транслировать разумные идеи, тем лучше для страны», – говорит он. Главным же конкурентом для себя НЛ считают не какую-либо партию, а апатию избирателей.
На выборах партия решает ключевую задачу – подтвердить статус силы, которая имеет возможности защищать человека труда, отметил секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Дискуссия на тему, «кого назначат первой, второй, третьей любимой женой, нас мало интересует», сказал он. Рейтинги в канун выборов уже давно стали элементами пиар-кампаний, заявил Обухов: «У нас своя социология и аналитика, на них и ориентируемся при политическом планировании».
Противостояние НЛ и ЛДПР носит абсолютно закономерный характер, потому что они по большому счету будут бороться за один электорат, говорит политконсультант Олег Бондаренко. Дело в том, что ЛДПР во времена Владимира Жириновского заняла «опасную для власти поляну русских правых», напоминает он. Сейчас же вокруг НЛ складывается аудитория «новых правых», которая подпитывается инициативами партии в сфере контроля миграции, говорит Бондаренко. Впрочем, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, такая публичная коммуникация пока похожа на попытку проинформировать избирателя о самом факте выборов, потому что избирательная кампания находится на периферии внимания граждан.