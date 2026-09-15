Суд не стал снимать ограничения с сестер Хачатурян
Басманный суд Москвы не снял ограничения в отношении Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, находящихся под следствием за подозрение в убийстве своего отца Михаила. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин.
«Ясно дали понять, что дело судебной перспективы не имеет. Соответственно, и все запреты, которые наложены, тоже должны быть отменены. Но суд отказал», – отметил Пакулин.
По его словам, нужно прекратить уголовное дело по реабилитирующему основанию, поскольку сестры находились в состоянии самообороны. Адвокат подчеркнул, что это не исход процесса и решение суда будет обжаловано. Он также уточнил, что одним из главных запретов является невозможность для сестер общаться друг с другом, из-за чего они не контактировали в течение восьми лет. Пакулин считает, что это нарушает их конституционные права. Кроме того, в число ограничений входит запрет на выход в интернет и общение со СМИ.
Сестер Хачатурян в июле 2018 г. задержали по подозрению в убийстве своего отца Михаила, чье тело нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки заявили, что действовали в целях самообороны, защищая себя от домашнего насилия. Впоследствии сестер признали потерпевшей стороной.
В апреле 2025 г. Бутырский суд Москвы признал Хачатуряна виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в изготовлении и распространении порнографических материалов и сексуальном насилии над собственными дочерьми. В ноябре того же года Мосгорсуд признал законным и оставил в силе посмертный приговор Хачатуряну.