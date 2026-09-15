Суд не стал снимать ограничения с сестер Хачатурян

По его словам, нужно прекратить уголовное дело по реабилитирующему основанию, поскольку сестры находились в состоянии самообороны. Адвокат подчеркнул, что это не исход процесса и решение суда будет обжаловано. Он также уточнил, что одним из главных запретов является невозможность для сестер общаться друг с другом, из-за чего они не контактировали в течение восьми лет. Пакулин считает, что это нарушает их конституционные права. Кроме того, в число ограничений входит запрет на выход в интернет и общение со СМИ.