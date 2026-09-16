Минтранс показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей
Минтранс РФ показал выбранный пользователями дорожный знак парковки для многодетных семей. Дизайн опубликован в Telegram-канале ведомства.
В июльском опросе по выбору будущего знака приняли участие 4000 человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант – на нем расположена классическая литера P, под которой изображен образ семьи из пяти человек.
Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков на Международном фестивале молодежи. «Минтранс работает над корректировкой ПДД. Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны», – говорится в сообщении.
С января 2026 г. в России появился знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит сократить число знаков у «лежачих полицейских» вдвое. Также появляется знак «Глухие пешеходы» для установки перед пешеходными переходами у объектов, которые посещают люди с нарушением слуха. На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать способ постановки автомобиля, что также сократит количество табличек.