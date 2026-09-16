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Минтранс показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минтранс РФ показал выбранный пользователями дорожный знак парковки для многодетных семей. Дизайн опубликован в Telegram-канале ведомства.

В июльском опросе по выбору будущего знака приняли участие 4000 человек. Наибольшее количество голосов (46%) набрал первый вариант – на нем расположена классическая литера P, под которой изображен образ семьи из пяти человек.

Максим Стулов / Ведомости
Минтранс России

Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков на Международном фестивале молодежи. «Минтранс работает над корректировкой ПДД. Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны», – говорится в сообщении.

С января 2026 г. в России появился знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит сократить число знаков у «лежачих полицейских» вдвое. Также появляется знак «Глухие пешеходы» для установки перед пешеходными переходами у объектов, которые посещают люди с нарушением слуха. На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать способ постановки автомобиля, что также сократит количество табличек.

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