Минтранс показал новый дорожный знак парковки для многодетных семей

С января 2026 г. в России появился знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит сократить число знаков у «лежачих полицейских» вдвое. Также появляется знак «Глухие пешеходы» для установки перед пешеходными переходами у объектов, которые посещают люди с нарушением слуха. На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать способ постановки автомобиля, что также сократит количество табличек.