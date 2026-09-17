Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве отметили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Также допускаются корректировки в расписании рейсов.
Подобные ограничения ранее неоднократно вводились в аэропортах для обеспечения безопасности полетов. В таких случаях пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов через онлайн-табло воздушной гавани.
16 сентября Минобороны РФ сообщило, что за сутки было уничтожено 68 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России и Черным морем. БПЛА сбиты в том числе в Москве и Московской области.