Силы ПВО за сутки сбили 68 БПЛА над регионами России

16 сентября армия России поразила ОАО «Киевское автотранспортное предприятие» в Киеве. Как сообщили в Минобороны РФ, оно производило специализированные автомобили для нужд украинской армии. В порту Черноморск ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, перевозившему боеприпасы.