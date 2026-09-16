Силы ПВО за сутки сбили 68 БПЛА над регионами России
В течение дня силы ПВО сбили 68 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом, а также над акваторией Черного моря.
В ночь с 15 на 16 сентября силы ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа.
16 сентября армия России поразила ОАО «Киевское автотранспортное предприятие» в Киеве. Как сообщили в Минобороны РФ, оно производило специализированные автомобили для нужд украинской армии. В порту Черноморск ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, перевозившему боеприпасы.