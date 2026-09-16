Силы ПВО за ночь сбили 71 беспилотник над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над семью регионами России и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма.
Вечером 15 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи и Геленджика. В четвертом часу утра 16 сентября меры были отменены.
Днем 15 сентября, по данным оборонного ведомства, силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.