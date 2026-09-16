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Силы ПВО за ночь сбили 71 беспилотник над регионами России

Инна Шульгина
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над семью регионами России и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма.

Вечером 15 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи и Геленджика. В четвертом часу утра 16 сентября меры были отменены.

Днем 15 сентября, по данным оборонного ведомства, силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областями, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

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