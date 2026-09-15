За день силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над российскими регионами

15 сентября ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения в порту Южный. Также в Одесской области российские военные нанесли удар по логистическому центру в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. Кроме того, в порту Черноморск российские военные уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии.