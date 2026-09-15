За день силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над российскими регионами
В течение дня силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
В ночь с 14 на 15 сентября ПВО перехватили и уничтожили 222 БПЛА над 16 регионами России.
15 сентября ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения в порту Южный. Также в Одесской области российские военные нанесли удар по логистическому центру в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. Кроме того, в порту Черноморск российские военные уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии.