Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NKNC46,85+0,64%CNY Бирж.00%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,95-0,02%RGBITR770,9+0,01%
Главная / Политика /

За день силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над российскими регионами

Анна Суслова
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

В течение дня силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

В ночь с 14 на 15 сентября ПВО перехватили и уничтожили 222 БПЛА над 16 регионами России.

15 сентября ВС РФ поразили железнодорожный состав в момент погрузки грузов военного назначения в порту Южный. Также в Одесской области российские военные нанесли удар по логистическому центру в селе Великая Балка, который использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из-за границы. Кроме того, в порту Черноморск российские военные уничтожили морской паром типа «РО-РО», который доставлял грузы украинской армии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её